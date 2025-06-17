Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 arttı.



Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,3 arttı.