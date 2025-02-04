Uygun Fiyatlarla Kaliteli Ürünler

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda faaliyet gösteren Denizli Sosyete Pazarı, kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten ayakkabıya, çantadan tekstile kadar birçok kategoride dünya markalarını uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık olan pazar, sabah 10.00’dan akşam 21.00’e kadar yoğun ilgi görüyor.

“Halkımızın Ekonomisine Katkı Sağlıyoruz”

Denizli Sosyete Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yılmaz, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Denizli Sosyete Pazarı olarak haftanın 4 günü hizmet veriyoruz. 90’ın üzerinde farklı stantta esnafımız, kadın-erkek-çocuk giyim, iç giyim, ayakkabı, çanta, züccaciye, kozmetik, ev tekstili gibi birçok kategoride ürün sunuyor. Her hafta belirli ürünlerde kampanya ve indirimler düzenliyoruz. Bu sayede halkımızın ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz."

Sürpriz Çekilişler ve Kampanyalar Büyük İlgi Görüyor

Denizli Sosyete Pazarı’nda düzenlenen sosyal medya çekilişleri ve kampanyalı ürün fırsatları büyük ilgi görüyor. İşletmenin özellikle Cumartesi ve Pazar günleri yoğun ziyaretçi aldığı belirtiliyor.

Denizli Sosyete Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yılmaz, bu hafta Perşembe günü 1000 adet ahşap ayakkabılığın müşterilere ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüm vatandaşları pazara davet etti.