En Yüksek Temettü Verimi KBORU’da

Temettü verimi açısından en dikkat çeken şirket ise Kuzey Boru (KBORU) oldu. Şirket, %9,42 gibi etkileyici bir temettü verimiyle öne çıkıyor. Bu, 1.000 TL'lik yatırımı olan bir yatırımcının neredeyse 94 TL brüt temettü geliri elde etmesi anlamına geliyor. Bu düzeydeki bir getiri, hem kısa vadeli gelir arayan yatırımcıların hem de uzun vadeli temettü portföyü oluşturanların dikkatini çekmiş durumda.

Devlerden Sürpriz Gelmedi

Yüksek temettü dağıtan şirketlerin başında gelen Ülker, 7,17% verimle listenin üst sıralarında yer aldı. Turkcell (%1,85), Türk Hava Yolları (%1,20) ve BIM (%0,78) gibi büyük şirketler ise beklentilere paralel bir performans gösterdi.

Tarihlere Dikkat: Hisseyi 1 Gün Önce Almak Şart

Yatırımcıların temettüden yararlanabilmesi için, ilgili hissenin hak kullanım tarihinden en az bir gün önce portföyde bulunması gerekiyor. Aksi halde, dağıtılacak temettü hakkından faydalanılamıyor.

Öne Çıkan Bazı Temettü Dağıtımları:

Hisse Brüt / Hisse (TL) Net / Hisse (TL) Verim (%) Dağıtım Tarihi KBORU 1,1289 1,0956 9,42% 24 Haziran ULUFA 0,2909 0,2473 8,58% 23 Haziran ULKER 8,0698 6,8594 7,17% 19 Haziran LOGO 5,2632 4,4737 3,63% 30 Haziran TRCAS 0,7825 0,6651 2,88% 30 Haziran TCELL 1,8182 1,5455 1,85% 20 Haziran

Temettü Stratejisi Olanlar İçin Kritik Ay

Haziran, sadece temettü yatırımcıları için değil, aynı zamanda stratejik portföy yönetimi yapan yatırımcılar için de önemli bir dönem. Yüksek temettü verimi sunan şirketler, yatırımcılar için kısa vadede nakit akışı sağlarken, uzun vadeli yatırımcılar için de güçlü bir kâr paylaşımı kültürünün işareti olabilir.

Temettü yatırımı; sabır, zamanlama ve bilgi gerektirir. Haziran 2025, bu alanda strateji geliştirmek isteyenler için fırsatlarla dolu. Unutmayın, doğru hisseyi doğru zamanda portföyünüze katmak, hem gelir sağlar hem de değer artış potansiyeli taşır.

Not: Temettü verimi, hisse fiyatına göre değişiklik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel piyasa verilerini dikkate almayı unutmayın.