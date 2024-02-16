Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, anket şirketleri de harekete geçti. Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle tartışma konusu olan Hatay için yapılan son anket açıklandı. ORC Araştırma'nın Hatay'da seçmene "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorduğu ankette CHP için Lütfü Savaş dışında ikinci aday olarak Mustafa Sarıgül ismi soruldu. ORC'nin anketine göre Sarıgül'ün Savaş'tan daha fazla oy alması bekleniyor. Öte yandan ORC'nin daha önce yaptığı anketlerde de Sarıgül ismini öne çıkarması dikkat çekti.

ORC'nin "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:

LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO

AKP-Mehmet Öntürk: %41,9

CHP-Lütfü Savaş: %25,1

Kararsız: %11,6

TİP-Gökhan Zan: %8,2

İYİ Parti adayı: %4,5

DEM Parti adayı: %2,6

Zafer Partisi adayı: %2,2

YRP adayı: %2,1

Diğer: %1,8

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO

AKP-Mehmet Öntürk: %37,9

CHP-Mustafa Sarıgül: %36

Kararsız: %8,5

TİP-Gökhan Zan: %4,2

İYİ Parti adayı: %4,1

DEM Parti adayı: %2,5

Zafer Partisi adayı: %2,3

YRP adayı: %2,0

Diğer: %1,5

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Galatasaraylı eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın, Mustafa Sarıgül'ün aday olması durumunda adaylıktan çekileceği kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor. Eğer Gökhan Zan adaylıktan çekilirse de, Mustafa Sarıgül'ün seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.