Türkiye’de enflasyonun hızla arttığı bu günlerde Hatay büyükşehir Belediyesi(HBB), personelini yüksek zamlara kaşı ezdirmedi. HBB ve Belediye - İş arasında ‘Sürekli İşçi Ek Zam Protokolü’ imzalandı. Antakya ilçesinde bulunan EXPO alanındaki amfi tiyatroda düzenlenen imza töreninde HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a yoğun ilgi vardı.



Personelin “Dik dur eğilme Hatay seninle” gibi sloganları üzerine Savaş, “Asla eğilmeyeceğim, eğilmek korkaklara mahsustur” diyen Savaş, 6 Şubat Depremi sonrasında binlerce personelin ailelerini, sevdiklerini kaybettiği halde, pijamaları ile terlikleri ile kriz merkezinde toplandığını, gece gündüz demeden çalıştığını vurguladı.



Hatay’ın bütün renkleri ile zor zamanların üstesinden geleceğini vurgulayan Başkan Savaş, “Dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Hep birlikte bu anlayışla yolumuzdayız. Siz son bir yıl içerisinde her şeyi fazlasıyla hak ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Savaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmeden önce Hatay’ı şahsi meselesi addetmiş. Biz de Hatay’ımıza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Sizlerin neler çektiğini biliyorum. Bundan sonraki süreçte hep beraber sizlerle şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Pırlanta gibi olan şehrimiz bizlere atamızın yadigârı onu kimseye vermeyiz. 3 dönemdir belediye başkanıyım. Şehrimizi hiç kimsenin eline bırakmayacağız. Haklı meselemizi feryadımızı biz bırakırsak kimse paylaşmayacak. Korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve mücadelemiz devam ediyor. Hepinizle birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.



“En düşük maaş artık 25 bin 524 lira oldu”

Maaş zammı konusunda imkanları zorladıklarını ifade Başkan Savaş personelin coşkulu alkışları arasında yüzde 82 buçukluk zam oranını açıklayarak, “Hayat şartlarını ve enflasyonu biliyoruz. Hatay yıkıldıktan sonra belediyemiz ve HATSU’nun geliri yüzde 40’a düştü. Giderlerimiz çok fazla arttı. Maaşlarınız için Haziran ayından yeniden masaya oturacağız. Bizim bekar kardeşlerimizin eline geçen para 23 bin 558 lira. Bütün imkanlarımızı zorladık. Yüzde 64.77 zam oranını yüzde 82,5’e yükselttik. En düşük maaş artık 25 bin 524 lira oldu” dedi.

Belediye -İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Murat Yurdakul, görev süresi boyunca personelinin maaş zammı ve sosyal haklardan en üst düzeyde faydalanmaları için tüm imkanlarını seferber eden Başkan Savaş’a teşekkür etti.