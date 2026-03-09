Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, KKTC’nin güvenliğini artırmak amacıyla adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan gelişmeler ve artan güvenlik riskleri doğrultusunda çeşitli askeri tedbirler üzerinde planlama yapılıyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının KKTC’de konuşlandırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Yetkililer, mevcut jeopolitik gelişmeler ışığında adadaki güvenlik durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli görülmesi halinde farklı askeri önlemlerin devreye alınabileceğini belirtti.

Öte yandan planlamaların henüz değerlendirme aşamasında olduğu, nihai kararın güvenlik şartlarına ve bölgedeki gelişmelere göre şekilleneceği ifade edildi.