Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart’a, THY ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır" dedi.

Uraloğlu, Ortadoğu’da hava sahalarının güvenlik gerekçeleriyle kapalı olduğunu belirterek, mevcut durumu şöyle özetledi:

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye (Halep hariç) hava sahaları kapalı.

Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan 'a kısmi sivil uçuşlar sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde devam ediyor.

Bakan, "Hava sahasındaki riskler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız bölgedeki bazı noktalara seferlerini geçici olarak durdurmuştu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda iptaller 13 Mart’a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Uraloğlu, THY ve Pegasus’a ait iki uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini ve Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak’ta bulunduğunu belirtti. Bakan, hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmelerin ilgili birimlerce koordineli şekilde takip edildiğini vurguladı.