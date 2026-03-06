Bakan, ayrıca İran seferlerinde Pegasus Hava Yolları’nın 12 Mart, Türk Hava Yolları’nın ise 20 Mart’a kadar uçuşlarını programdan çıkardığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında, İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Açıklamasında, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahalarının kapalı olduğunu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’a ise kısmi uçuşların sürdüğünü aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise hava trafiğinin kontrollü şekilde devam ettiğini kaydetti.

Bakan, uçuşların durdurulma sürecini şöyle özetledi:

THY, AJet, Pegasus ve SunExpress, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 9 Mart gün sonuna kadar askıya aldı.

Pegasus Hava Yolları İran seferlerini 12 Mart’a kadar, Türk Hava Yolları ise 20 Mart’a kadar programdan çıkardı.

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşleri bugün gerçekleştirilmeyecek.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 1 Irak Havayolları uçağının yatıda olduğunu, toplamda 7 uçağın durumunun ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edildiğini ifade etti.

Bakan, Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağın, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’na ait kiralık 1 uçağın bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen bir İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait iki yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na güvenli şekilde indirildiğini ve yolcuların karayolu ile Nahçıvan’a ulaştırıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır" dedi.