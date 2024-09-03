Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail güçlerinin Gazze'deki gözaltı merkezlerine yaklaşması halinde esirlerle ilgilenen gardiyanlara yeni talimatlar verildiğini belirten Ubeyde, “Netanyahu'nun anlaşma yapmak yerine askeri baskı yoluyla mahkumları serbest bırakma ısrarı, onların tabutlar içinde ailelerine teslim edilmesi anlamına gelecektir” dedi.

Netanyahu bugün düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Philadelphia Koridoru’nda İsrail varlığının sürdürülmesi konusunda ısrarcı olacağını söyleyerek, “Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” ifadelerini kullanmıştı.