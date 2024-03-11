Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve güçlendirmek, farklı sektörlerde yeni atılımlara alan açmak üzere çalışmalarına hız veren Halkbank, yeni bir girişimci geliştirme programını hayata geçiriyor. Girişimcileri desteklemek ve global ölçekteki ekosistem problemlerine çözüm üretmek için YTU Startup House ile iş birliği yapan Halkbank, HUBrica Hızlandırma Programı ile girişimcilerin iş geliştirme ve inovasyon kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Başvuru süreci 31 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan programa kabul edilecek girişimler, değerlendirmeden geçirilecek. Eleme sonrası programa kabul edilen girişimciler, online eğitimler ve mentorluk desteğinin yanı sıra çeşitli workshoplara ve ilham buluşmalarına katılım sağlayabilecek.

İlk hedef fintekler

İlki finansal teknolojiler alanında gerçekleşecek olan HUBrica Hızlandırma Programı ile startup niteliğindeki girişimlerin profesyonel dünyaya hazırlanması amaçlanıyor. Program; finans dünyası için mobil çözümler geliştiren, daha önce bir bankayla tanışmamış müşteri kitlesi ile B2B ve perakende sektörü için finansal bakım hizmetleri sunan girişimlerin hızla gelişerek, ürünlerini pazarlama ve satışa hazır hale getirmelerine olanak sağlıyor.

Titizlikle seçilecekler

Yaklaşık 6 ay sürmesi planlanan programa titiz bir değerlendirme aşamasının ardından kabul edilecek girişimler, uzman eğitmenler ve mentorlar tarafından desteklenecekler. Program boyunca verilecek eğitimler girişimcilerin farklı bölgelerden olma ihtimali doğrultusunda online olarak düzenlenecek. Programa kabul edilen startuplar, eğitim sonunda ürünlerini farklı pazarlarda ve platformlarda müşterilerle buluşturma fırsatı yakalayacaklar.

Demo day fırsatı

Program kapsamında girişimcilerin ilgisini ve motivasyonunu artırmak, gelişimlerine çeşitli açılardan destek olmak amacıyla farklı konu başlıklarında yüz yüze atölyeler ile ilham buluşmaları da gerçekleştirilecek. Programı başarıyla tamamlayarak mezun olan girişimcilere, Halkbank-YTU Startup House iş birliğinde düzenlenecek Demo Day etkinliğinde, yatırım alma, yurt içi ve yurt dışı ofis kullanımı, teknoloji harcamalarında destek ve global pazarlara açılma gibi konularda fırsatlar sunulacak.

Başvuru süreci online olacak

Finans dünyasının yanı sıra B2B ve perakende sektörü için de finansal bakım hizmetleri, sürdürülebilir bankacılık ürünleri, engelsiz bankacılık ve e-ticaret çözümleri sunan tüm Fintek girişimleri; ilk satışlarını yapmış, düzenli satış verileri oluşturmuş ya da tohum yatırım turuna hazırlanmış erken aşama girişimler olmaları halinde HUBrica Hızlandırma Programına başvurabilecekler.

Program için şartları sağlayan Fintek girişimleri, 31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını online olarak https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/Girisimci/girisimci-bankacilik/girisimcilere-ozel/hubrica.html adresi üzerinden yapabilecekler.