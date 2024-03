Başta anahtar ve priz tasarımları olmak üzere tüm yaşam alanlarını yenilikçi çözümlerle buluşturan Günsan Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iki anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. 6 Mart’ta Schneider Elektrik Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi Ezgi Feda, “İş Hayatında Çalışan Kadın Olmak” konulu sohbetiyle Günsan Elektrik çalışanlarına iş hayatında yaşadıklarını anlattı. 8 Mart’ta ise kadın çalışanlarını köyünde kadın tiyatro topluluğu kuran ve New York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazanan ilkokul mezunu Ümmiye Koçak, başarı öyküsü ile çalışanlara duygusal anlar yaşattı. 2001 yılında kurduğu “Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu” ile günümüze kadar 30 binden fazla tiyatro gösterisine imza atan Ümmiye Koçak, yaptığı konuşmada hayatından örnekleri paylaşarak kadının çalışma hayatındaki yeri ve sosyal hayattaki gücü hakkında ilham verici mesajlar verdi.

“Biz kadınlar, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce ve azme sahibiz”

Konuşmasında, hayatta başarılı olmanın yolunun, pes etmemekten geçtiğini vurgulayan Ümmiye Koçak, “İnanın, siz de istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki içinizdeki ateşi söndürmeyin, yeter ki pes etmeyin. Ben eğitim hayatımı tamamlayamadım, ancak okumaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmedim. Hayatım boyunca karşılaştığım her zorluk, beni daha da güçlendirdi, daha da azimli yaptı. İnanın, başarının sırrı sadece eğitimde değil, içimizdeki tutkuda, azimde ve kararlılıkta yatıyor. Kadınlar olarak, toplumun her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bizim gücümüz, sadece fiziksel değil, aynı zamanda içsel bir güçtür. Biz kadınlar, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce ve azme sahibiz” diye konuştu.

“Tüm sektörlerde büyük bir fark yarattığına inanıyoruz”

Kadınların iş hayatındaki rolünün çok kıymetli olduğunu söyleyen Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya “Günsan Elektrik olarak, kadınların farklı bakış açıları ve gelişmiş empati yetenekleriyle erkek egemenliğin hakim olduğu sektörümüz başta olmak üzere, tüm sektörlerde büyük bir fark yarattığına inanıyoruz. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini ve kadınların istihdamını çok önemsiyoruz. Bu konuda çeşitli projeler geliştirmeyi ve sektörde öncü bir rol oynamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunuyoruz”

Günsan Elektrik İnsan Kaynakları Direktörü Şeyma Sofuoğlu ise şöyle konuştu: “Bir kadın olarak, iş hayatında var olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm kadınların kendi güçlerine ve yaratıcılıklarına inanarak iş hayatına atılmalarını ve kendi ayakları üzerine durmalarını çok önemsiyorum. Bu nedenle, Günsan Elektrik’te her zaman cinsiyet eşitliğini ön planda tutuyor ve kadınların potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunmaya çalışıyoruz”

“Koçak'ın gösterdiği azim ve başarı, hepimize yol gösterici oluyor”

Kadınların her alanda var olmasını çok önemsediklerini belirten Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan, Ümmiye Koçak’ın hikâyesinin herkes için ilham verici ve etkileyici olduğunu söyledi. Mungan, “Ümmiye Koçak'ın gösterdiği azim ve başarı, bize yol gösterici oluyor. Onun gibi güçlü ve kararlı kadınların varlığı, toplumun her kesimine ilham veriyor ve değişim için önemli bir adım oluşturuyor. Biz de Günsan Elektrik olarak, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.