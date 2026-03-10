Yeni kart entegrasyonu sayesinde bireysel müşteriler, esnaf, KOBİ ve ticari kullanıcılar, başka bankalara ait kartlarının limit, harcama hareketleri ve puan bilgilerini tek bir ekrandan takip edebilecek. Böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacı ortadan kalkarken, finansal görünüm daha sade ve anlaşılır hâle geliyor.

Müşteriler, Garanti BBVA Mobil’de Profil menüsü altındaki “Diğer Banka / Kurum Ayarları” bölümünden eklemek istedikleri bankayı seçip gerekli onayları verdikten sonra kart bilgilerini güvenli şekilde görüntüleyebiliyor. Ayrıca müşteriler, farklı bankalardaki hesaplarını kullanarak ileri tarihli ve düzenli transfer emirlerini de tek platform üzerinden oluşturabiliyor. Bu özellik, para transferlerini önceden planlamayı ve düzenli ödemeleri yönetmeyi kolaylaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Amacımız, finansal verilerin müşterinin kontrolünde, güvenli ve şeffaf şekilde yönetilebildiği bir ekosistem oluşturmak. Kart entegrasyonumuz sayesinde müşterilerimiz, farklı bankalardaki tüm kartlarını tek bir ekrandan güvenle yönetebiliyor, harcamalarını bilinçli takip edebiliyor ve finansal durumlarını bütüncül şekilde görebiliyor. Regülasyonların sunduğu imkânlar çerçevesinde, hayat akışına uyum sağlayan çözümlerle en iyi deneyimi sunmayı sürdüreceğiz” dedi.