26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde talep toplama süreciyle gerçekleşen halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 295.400.000 TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Pay dağıtımı 701.103 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 187 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 128 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 701.429 yatırımcıya yapıldı.

Ödüllü zincir otelleri ve prestijli konut projeleriyle güçlü bir portföye sahip olan Savur GYO sürdürülebilir kârlılık ve uzun vadeli değer üretme vizyonuyla yatırımcılarıyla buluşuyor. İstanbul Tarihi Yarımada’da bulunan 4 oteli ve yüksek nitelikli konut projeleriyle düzenli gelir üretim modeli oluşturan Savur GYO’nun portföyünde: Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otelleri, Boğaz hattında, Kandilli’nin en özel noktasında yaşam ve yatırım değeri sunan İV Kandilli konut projesi ve Küçükçekmece’de yer alan geliştirme potansiyeline sahip arsa bulunuyor.