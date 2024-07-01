Geçtiğimiz yıllardaki hareketler, Bitcoin'in bu ay toparlanmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Bitcoin, haziran ayında %7’ye yakın düşüşten sonra temmuz ayında güçlü bir toparlanma yaşayabilir. Coinglass verilerine göre, Bitcoin'in haziran ayındaki performansı tarihi olarak ortalama %0.35'lik düşüş gösterdi. Veriler, haziran ayında düşüşle kapanan yıllarda Bitcoin'in temmuz ayında ortalama %7.42’lik bir artışla geri döndüğünü gösteriyor. Genel olarak Bitcoin son 11 yılın 7 tanesinde temmuz aylarında en az %8’lik bir aylık kazanç sağladı. Bazı analistler, temmuz ayında yaşanan hızlı tarihsel toparlanmalara dikkat çekti ve son altı yılın her birinde temmuz ayının ilk birkaç haftasında Bitcoin’in minimum %28’lik kazanç sağladığını belirtti. Ancak, temmuz ayının alışılmadık derecede zor geçebileceğini öngören bazı analistler de var; Alman hükümetinin büyük miktarda Bitcoin satışı devam etmesi ve yaklaşan Mt. Gox geri ödemeleri Bitcoin fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.

SEC, Ethereum ETF başvurusu yapanlara S-1 formlarını geri gönderdi, en az bir tur daha başvuru gerekiyor

The Block’un belirttiği kaynağa göre formlar hafif yorumlarla geri gönderildi. Yorumların düzeltilip formların 8 Temmuz’a kadar yeniden sunulması istendi. Kaynak, formlar geri gönderildiğinde bunun nihai başvuru olmayacağını belirtti. Bu, ETF’lerin işlem görmeye başlamadan önce en az bir kez daha başvuru yapılması gerektiği anlamına geliyor.

SEC, MetaMask'in aracı ve staking hizmetleri nedeniyle Consensys'e dava açtı

28 Haziran'daki şikâyete göre, Consensys 2020'den beri MetaMask Swaps aracılığıyla kayıt dışı aracı olarak faaliyet gösteriyor ve menkul kıymet teklif ve satışları yapıyor. Consensys'in bu faaliyetlerden 250 milyon dolardan fazla ücret topladığı ve yatırımcıları önemli korumalardan mahrum bıraktığı iddia ediliyor. SEC, Consensys'e karşı kalıcı bir tedbir ve sivil cezalar talep ediyor. SEC, Consensys'in Lido ve Rocket Pool staking programlarına yatırımları kolaylaştırarak kayıt dışı işlemlerde aracı olarak hareket ettiğini belirtiyor. Consensys, Nisan ayında Ether ve staking hizmetlerinin menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına itiraz ederek SEC'yi dava etmişti. Şirket, SEC'nin yetkisini aşarak kripto karşıtı bir gündem izlediğini savunuyor.

Teknik Analiz

BTCUSDT

Bitcoin, 60.000 dolar seviyelerinde konsolide olduktan sonra bu seviyelerden gelen alımlarla birlikte 62.000 dolar bölgesini aşarak 63.000 doların üzerine çıkmayı başardı. Teknik analiz hazırlanırken Bitcoin, 63.284 dolar seviyelerinde işlem görmektedir. Bu seviyelerde güçlü kalabilirse 64.970 dolardan geçen MA25 (25 günlük hareketli ortalama) seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bu bölgede hacimli bir kırılım yaşanması durumunda fiyatın 66.500 dolar seviyesindeki aralığın orta kısmına kadar hareket etmesi olasıdır. Ancak, bu seviyelerden bir satış baskısı ile karşılaşırsa MA7 seviyesine denk gelen 61.684 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Eğer bu bölge kaybedilirse düşüşün derinleşerek 59.200 dolara kadar devam etme riski bulunmaktadır.

ETHUSDT

Ethereum, 3.363 dolar bölgesinden aldığı destekle birlikte 3.507 dolardan geçen MA25 seviyesine kadar yükseldi. Bu bölgeyi hacimli bir mum ile geçmeyi başarırsa fiyat 3.650 dolar seviyelerine kadar yükselebilir. Bu seviyede güçlü kalabilirse 3.729 dolardaki direnç bölgesini test etmesi olasıdır. Ancak, MA25 seviyesinden bir satış baskısı ile karşılaşırsa fiyat tekrar 3.363 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir. Bu destek bölgesini kaybederse düşüş derinleşerek 3.219 dolara kadar sürebilir.

SOLUSDT

Solana, 150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra MA25 seviyesinden gelen satış baskısıyla 140 dolara kadar geriledi. Bu bölgeden aldığı destekle birlikte tekrar yükselişe geçerek 144 dolardan geçen MA25 seviyesini aştı. Teknik analiz yapılırken Solana 148 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Eğer güçlü görünümünü sürdürüp 150 doları hacimli bir şekilde aşabilirse fiyat 159 dolardaki direnç seviyesine kadar yükselebilir. Bu bölgeyi de hacimli bir şekilde geçmesi durumunda fiyat 175 dolar bölgesine kadar yükselebilir. Ancak, Solana 140 dolar seviyesini kaybederse düşüş 122 dolara kadar derinleşebilir.

Öne Çıkan Altcoinler:

Ethereum Name Service (ENS): Fiyatı $31,74 son 24 saatte %20,93 ve 7 günde %40,75 artış gösterdi. Piyasa değeri $1.000.630.020

Beam (Beam): Fiyatı $0,01701 son 24 saatte %9,06 ve 7 günde %6,29 artış gösterdi. Piyasa değeri $841.501.703

dogwifhat (WIF): Fiyatı $2,26 son 24 saatte %8,92 ve 7 günde %42,25 artış gösterdi. Piyasa değeri $2.260.241.202

Bittensor (TAO): Fiyatı $276 son 24 saatte %6,68 ve 7 günde %2,33 artış gösterdi. Piyasa değeri $1.933.410.063

Kaspa (KAS): Fiyatı $0,181 son 24 saatte %5,86 düşüş ve 7 günde %21,13 artış gösterdi. Piyasa değeri $4.356.361.401

Flare (FLR): Fiyatı $0,02391 son 24 saatte %1,56 düşüş ve 7 günde %4,26 artış gösterdi. Piyasa değeri $1.024.707.545

ORDI (ORDI): Fiyatı $38,44 son 24 saatte artış %1,64 düşüş ve 7 günde %4,15 artış gösterdi. Piyasa değeri $808.024.027