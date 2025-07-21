Yeni nesil teknolojiler ve ileri analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, 3 bin 650 ayrı müdahalede toplam 35 milyar 513 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 114 oranında artış yaşandı.

Uyuşturucudan Elektroniğe, Geniş Ürün Yelpazesi

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ürünler oldukça çeşitli. 18,7 ton uyuşturucu madde ile birlikte 96 milyon 668 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 365 bin adet tekstil ürünü, 29 milyon 866 bin adet çeşitli ticari eşya, elektronik ürünler, tıbbi malzemeler, canlı hayvanlar ve tarihi eserler dikkat çeken kalemler arasında yer aldı.

Haziran Ayında Yakalamalar Zirve Yaptı

2025 Haziran ayında yapılan operasyonlar ise ayrıca öne çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199 artış yaşanarak toplamda 9 milyar 67 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Bu ayda özellikle 3,4 ton uyuşturucu, 16 milyon 710 bin adet tütün ve tütün mamulü, 9 milyon 872 bin adet çeşitli eşya ve 4 milyon 458 bin adet tıbbi ürün yakalandı.

“Kaçakçılığa Asla Geçit Yok” Vurgusu

Ticaret Bakanlığı, haksız rekabeti körükleyen, kamu gelirlerini tehdit eden ve toplum sağlığını riske atan kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, “Gençlerimizi uyuşturucuya sürükleyen, piyasada dengesizlik yaratan her türlü kaçak faaliyete karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni teknolojilerle güçlendirilen gümrük sistemlerinin ve istihbarat analizlerinin, bu başarının temelini oluşturduğu belirtilirken, 2025 yılının geri kalanında da operasyonların artarak devam edeceği kaydedildi.