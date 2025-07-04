Toplumun nabzını tutan keskin dili, tartışmalara yol açan yazıları ve fikir dünyasına kattığı farklı bakış açısıyla tanınan Nihat Genç’in vefatı, sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.”

Nihat Genç, yıllar boyunca yazıları ve televizyon programlarıyla geniş bir okuyucu ve izleyici kitlesine ulaşmış, zaman zaman eleştirel diliyle dikkat çekmişti. Ölümü, Türk basını için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.