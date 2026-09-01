Dijital iş hizmetleri alanında sektörünün lider firmalarından olan TP Türkiye'de iki üst düzey atama gerçekleşti. Yeni yapılanma kapsamında, Müşteri ve Proje Ofisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Miray Yılmaz, İş Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı (Executive Vice President) görevine; Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Eray Uğurluay ise Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (Executive Vice President) görevine atandı.

Miray Yılmaz, İş Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı (EVP) oldu

Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında MBA yapan Miray Yılmaz, kariyerine Turkcell Global Bilgi'de başladı. Ardından Doğtaş & Kelebek'te Müşteri Deneyimi Müdürü, Alonet Bilgi'de ise Müşteri Deneyimi ve Operasyonel Gelişim Direktörü olarak çalıştı. 2018 yılında Stratejik Müşteriler Direktörü olarak TP Türkiye'ye katılan Yılmaz, 2021 yılında Müşteri Deneyimi ve İş Destek Direktörlüğüne getirildi. 2024 yılında atandığı Müşteri ve Proje Ofisinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde, iş zekâsı, iş gücü yönetimi ve gerçek zamanlı yönetim ekiplerinin de aralarında bulunduğu 50'yi aşkın kişiden oluşan çok fonksiyonlu ekiplere liderlik etti.

Miray Yılmaz, İş Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı (EVP) görevinde; iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra müşteri deneyimi, stratejik müşteri ve proje yönetimi, dijital dönüşüm, gelir ve bütçe yönetimi, planlama ve raporlama, çok dilli operasyonlar ile iş destek fonksiyonlarına liderlik edecek.

Eray Uğurluay, Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığına (EVP) atandı

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Eray Uğurluay, kariyerine Turkuaz Bilgisayar'da Satış Uzmanı olarak başladı. Ardından Arçelik/Beko'da Ürün Müdürü, Turkcell'de Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev yaptı. Türk Telekom'da ürün pazarlaması, müşteri deneyimi ve bağlılığı ile kurumsal satış operasyonları alanlarında farklı yöneticilik görevleri üstlendi. Uğurluay, 2019'dan bu yana sosyal girişim Kidoole'un kuruculuğunu ve yöneticiliğini de yürütüyor.

TP Türkiye'ye 2016 yılında Satış Direktörü olarak katılan Uğurluay, 2025 yılında Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi. İş geliştirme, kurumsal satış, stratejik müşteri yönetimi, müşteri deneyimi, ürün yönetimi ve ticari strateji alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Uğurluay, son olarak Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (EVP) görevine atandı. Eray Uğurluay, yeni görevinde TP Türkiye'nin iş geliştirme stratejilerine liderlik edecek; satış, müşteri yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarında şirketin büyüme hedeflerini destekleyen çalışmaları yönetecek.