Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt doldurulması nedeniyle ortaya çıkan zararlarda sorumluluğun yalnızca bayiye ait olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, ana dağıtıcı şirketin de tüketiciye karşı sorumlu olabileceğine karar verdi.

Yanlış yakıt dolumu nedeniyle araçlarında ciddi hasar meydana gelen tüketicileri ilgilendiren önemli bir yargı kararı çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen hatalı yakıt dolumundan doğan zararlarda, hizmeti sunan bayi ile ana dağıtıcı şirketin birlikte sorumluluğuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

59 bin liralık masraf için başvurdu

Karara konu olay İzmir'de yaşandı. Bir tüketici, yetkili bir akaryakıt istasyonunda aracına yanlış yakıt doldurulması nedeniyle aracında meydana gelen hasarın giderilmesi için yaptığı masrafların karşılanmasını istedi.

Araçta oluşan onarım ve tespit giderlerinin toplamının 59 bin 401 lira olduğu belirtilirken, tüketici zararının karşılanması amacıyla İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Hakem heyeti tüketicinin talebini kabul etti. Ancak akaryakıtın ana dağıtıcısı konumundaki şirket bu karara itiraz etti.

Yerel mahkeme ana şirketi sorumlu tutmadı

Dosyayı inceleyen İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, yanlış yakıt dolumunun bağımsız tüzel kişiliğe sahip bayi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek ana dağıtım şirketinin sorumlu tutulamayacağı sonucuna vardı.

Bu gerekçeyle Tüketici Hakem Heyeti'nin tüketici lehine verdiği karar iptal edildi.

Bunun üzerine dosya, Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine kanun yararına temyiz kapsamında Yargıtay'ın önüne geldi.

Yargıtay sorumluluğun kapsamını genişletti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin değerlendirmesini hukuka uygun bulmadı. Daire, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ana dağıtıcı şirketin "sağlayıcı" sıfatıyla değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Yargıtay'ın değerlendirmesine göre, hizmeti fiilen gerçekleştiren bayi ile sağlayıcı konumundaki ana dağıtıcı şirket, ayıplı hizmet nedeniyle tüketicinin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumlu tutulabiliyor.

Bu kapsamda ana şirketin, hatalı hizmetten haberdar olmadığını ileri sürmesi de tek başına sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.

Araç sahipleri açısından neden önemli?

Karar, akaryakıt istasyonunda yapılan yanlış yakıt dolumu nedeniyle zarar gören tüketiciler açısından önemli bir hukuki değerlendirme ortaya koyuyor.

Buna göre tüketicinin uğradığı zararın yalnızca yakıtı yanlış dolduran istasyon üzerinden değerlendirilmesi gerekmiyor. Olayın niteliğine göre ana dağıtıcı şirketin de sağlayıcı sıfatıyla sorumluluğu gündeme gelebiliyor.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu. Karar, yanlış yakıt nedeniyle oluşan araç hasarlarında tüketicilerin hak arama sürecinde dikkate alınabilecek önemli bir hukuki değerlendirme niteliği taşıyor.

Not: Haberde “emsal karar” ifadesini başlıkta kullanmak mümkün olsa da hukuken daha temkinli ifade “Yargıtay’dan önemli karar” veya “Yargıtay’dan dikkat çeken karar” olur. Çünkü somut kararın kanun yararına bozma niteliği taşıması nedeniyle, bunu her benzer dosyada otomatik olarak bağlayıcı bir emsal karar gibi sunmamak daha doğru.