Sektör temsilcilerini bir araya getiren panelde; antrepo işletmecilerinin sorumlulukları, güncel mevzuat uygulamaları ve sahada yaşanan gelişmeler detaylıca ele alındı. Gerçekleştirilen bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla, işletmecilerin mevzuat değişikliklerine uyumunu kolaylaştırmak, sektör içi iletişimi güçlendirmek ve kamu-özel sektör iş birliğini derinleştirmek hedeflendi.

Panele; Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ün tensipleriyle Gümrükler Genel Müdürlüğü Antrepo Daire Başkanı Ozan Diriöz, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Olgun Toprakçı ile Gümrük Müdürleri Ünsal Yıldırım ve Hasan Kocuk katıldı.

“Kamu ve sektör arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceğiz”

GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, panelin sektör açısından taşıdığı öneme değinerek şunları söyledi:

“GAİD olarak temel hedefimiz; sektörümüzün gelişimini desteklemek, üyelerimizin güncel mevzuat ve uygulamalara birinci elden erişimini sağlamak ve kamu ile sektörümüz arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Bu doğrultuda düzenlediğimiz bilgilendirme panellerinin ikincisini İzmir’de gerçekleştirmekten, kamu kurumlarımızın değerli yöneticileri ve sektör temsilcilerimizle aynı platformda buluşmaktan büyük memnuniyet duyduk.”

GAİD, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kamu ve özel sektör arasındaki bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek.