Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ivan Dujic ve Genel Sekreteri Stylianos Daskalakis'i kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Avrupa Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ivan Dujic ve Genel Sekreteri Stylianos Daskalakis'i kabul ettiği görüşmede, Türkiye'nin uluslararası okul sporları organizasyonlarına katılımı, sporcu öğrencilerimizin Avrupa ve dünya düzeyinde elde ettiği başarılar ile okul sporlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye'de düzenlenebilecek uluslararası okul sporları organizasyonları ve Avrupa Okul Sporları Federasyonu ile geliştirilebilecek iş birlikleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabule; ESSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir ile ISF Futbol Teknik Komitesi Üyesi Gür Onar da katıldı.