Murat Yıldırım ve Iman Elbani, bu kez Fuzul için kamera karşısına geçti. 30 yılı aşkın süredir tasarruf finansman sektöründe faaliyet göstererek yüz binlerce kişinin ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına imkân sağlayan Fuzul’ün, yeni reklam yüzleri Murat Yıldırım ve Iman Elbani oldu. Yıldırım çifti, Fuzul’ün bu yılki ilk reklam filminde rol aldı. Alametifarika imzası taşıyan ve Serdar Erener’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, tasarruf finansman sisteminin bankalardan farkı konu edinildi.

Senaryo, kredi çekmeden ve faiz ödemeden, tasarruf sahiplerine maliyet avantajı sunan sistemin en yalın ve eğlenceli şekilde anlatılması üzerine inşa edildi. Fuzul’ün Çekmeköy Şubesi’nde gerçekleşen çekim, bir günde tamamlandı.