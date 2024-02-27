Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton ve ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, yapılan anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildi.

Paul Ayton: 200 yılı aşkın eşsiz bir hikaye

Toplantıda konuşan Bunge Asya Başkan Yardımcısı Ayton, “Bunge, 40'tan fazla ülkede 300'den fazla işletmesi ve 23 binden fazla çalışanı ile küresel gıda sisteminin en önemli oyuncusudur. 200 yılı aşkın tecrübesiyle Çin’den, Kanada’ya, Brezilya’dan, Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanında yağlı tohum işleme, bitkisel yağ ve protein tedarikinde lider konumda bulunan şirketimiz, gıda, yem ve yenilenebilir enerji sektörleri için de en yüksek kalitedeki ürünleri dünya piyasalarına sunuyor. Düşündüğünüzde eşsiz bir hikaye.

Önceliğimiz gıda güvencesi için inovasyon

Bunge olarak Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlarımızın odağında küresel gıda güvencesinin korunması yatıyor. Bu konuda global bilgi ve tecrübemizi Türk üreticilerle paylaşmak, onların reçetelerini hem daha sağlıklı hem de daha sürdürülebilir katma değeri yüksek ürünlerimizle geliştirmek amacıyla kurduğumuz inovasyon merkezimiz ‘Creative Studio’ ismiyle faaliyet gösterecek. Bu merkez Bunge’nin Türkiye’deki ilk globaldeki 21’inci inovasyon merkezi olacak.

Bu merkezler sürekli olarak birlikte çalışıyor, trendleri ve iyi uygulamaları birbirleri ile paylaşıyorlar. Bu anlayışımız sayesinde yeni ürün geliştirme çalışmalarımız benzersiz sonuçlar veriyor. Her yıl 200 farklı gıda bileşeni geliştiriyoruz.

Creative Studio, Bunge'nin sürdürülebilir gıda sistemlerine ve inovasyona olan bağlılığının bir göstergesi. Merkezde, gıda ve gıda bileşenleri geliştirmeye odaklı atölye çalışmaları, ürün geliştirme ve deneme faaliyetleri yürütülecek. İş ortaklarının da dahil olacağı bu çalışmalarla, çağımızın gıda ve beslenmeyle ilgili en önemli sorunlarına çözümler üretilmesini hedefliyoruz.

Sadece sertifikalandırılmış tedarikçilerle çalışıyoruz. ŞMS Kopuz partnerliğimiz Türkiye’deki faaliyetlerimiz açısından çok önemli bir nokta. Aynı zamanda şu anki gücümüz ve buradaki fabrikalarımız sayesinde bizim için oyunun yönünü değiştireceğini söyleyebiliriz. Bu sayede müşterilerimize daha çok yaklaşmamıza ve geleceği ön görmemize yardımcı olacak bir partnerimiz var.” dedi.

Şemsi Kopuz: Krizlerden öğrenerek çıktık

Toplantıda konuşan ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, ŞMS Kopuz Gıda’nın 1970'li yılların başında atılan sağlam temeller üzerine kurulmuş bir aile şirketi olduğunu, büyük bir azim, kararlılık ve alın teri ile bugün dünya genelinde birçok ülkedeki hammadde üreticileri ile nihai üreticileri bir araya getiren stratejik bir köprü haline geldiğini belirtti.

Kopuz sözlerine şöyle devam etti; “Son 10 yıl, küresel ekonomi ve gıda sektörü için fırtınalı bir dönemdi. Akıl almaz kırılmalar, dönüşümler ve krizler yaşadık. Dört yıl önce başlayan pandemi, gıda sektöründeki krizi zirveye taşıdı. Savaşlar; bölgesel gerilimler; arz zorlukları; artan enerji, lojistik ve işgücü maliyetleri de sürdürülebilir üretimin önündeki en büyük zorluklar olmaya devam ediyor.

Tüm bu zorlukları ŞMS Kopuz Gıda olarak deneyimimiz, sektör paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar ve işbirliklerimiz sayesinde başarıyla yönettik.

Bu süreçte gıda güvencesinin korunması ve gıda üretim zincirinin kesintisiz çalışması en büyük önceliğimiz oldu. Deneyimlerimize yeni öğrendiklerimizi de ekleyerek başta ekibimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir gıda üretiminin stratejik değerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasında ŞMS Kopuz Gıda ve Bunge iş ortaklığının önemine de değinen Şemsi Kopuz sözlerine şöyle devam etti; “Bugün bizim için olduğu kadar sektörümüz ve Türkiye için de önemli ve anlamlı bir gündür. Sektöründe dünyanın en öncü ve lider şirketlerinden biri olan Bunge ile işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler bu işbirliğinin gıda sektörünün gelişimine ve rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Sofralara doğan güneş olacağız

Bugün bir arada olmamıza vesile olan işbirliğimizin ciddi bir deneyime dayandığını vurgulamak bizler için gurur verici. Ama bundan da öte bizim için asıl gurur verici olan halkımızın kaliteli gıdaya en uygun fiyatla ulaşmasına hizmet ediyor olmak. O yüzden ‘sofralara doğan güneş olmak’ ŞMS Kopuz Gıda'nın en büyük hedefidir.

Bu hedefimizi, gıda devi Bunge ile yaptığımız bu önemli işbirliği ile daha da yükseltmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Böylesi önemli bir grubun endüstriyel gıda üretiminde iş ortaklığını üstlenmek elbette bizler için de gurur kaynağı. Amacımız bu işbirliği ile elde edeceğimiz bilgi birikimini küresel gıda zincirinde de genişleterek bölgenin önemli bir oyuncusu olmaktır.

Bu işbirliğimiz kapsamında endüstriyel gıda üretiminde önemli bir misyon üstlendiğimizi biliyoruz. Bu misyon ülkemize, sektörümüze ve daha önemlisi halkımıza olan sorumluluğumuzu daha da artırıyor.

Altını önemle çizmek isterim ki, bundan sonra grubumuzun en büyük hedefi uluslararası gıda tedarik zincirinin bölge coğrafyasında öncülüğünü üstlenmektir.

Sözün özü değerli dostlar sadece Türk halkının sofralarına değil sınır ötesi sofralara da güneş gibi doğacak olmamızın heyecanı ve gururuyla hepinizi selamlıyorum.”