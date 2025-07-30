Frigo Nevnak’ın dev yatırımı ile filosuna kattığı araçlar, Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören ile teslim edildi. Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene Frigo Nevnak Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gözkaya, Genel Müdür Kahraman Gözkaya ile Tırsan Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Frigo Nevnak; kara, hava, denizyolu ve intermodal taşımacılığı kapsamında nakliye, toplama, depolama ve gümrükleme hizmetleri veriyor. 1976 yılından bu yana gelişen teknoloji ve sistemlere entegre olarak faaliyetlerine devam eden Frigo Nevnak Fransa, İspanya ve Benelüks ülkeleri başta olmak üzere tüm Avrupa’ya taşımalar gerçekleştiriyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Frigo Nevnak, 50. yılına girecek tecrübesi ile uluslararası nakliyenin en köklü isimlerinden biridir. 50 yıllık süreçte sektörümüzün gelişmesinde, büyümesinde ve hizmet kalitesinin ileriye taşınmasında büyük rol sahibi firmalarımızdandır. Deneyimli, işinin ehli ekibi ile çok uzun yıllardır iş birliğimizi sürdürüyoruz. Geçen uzun yıllar içerisinde sektörün ve Frigo Nevnak’ın ihtiyaçları değişti, dönüştü. Tırsan, patent şampiyonu mühendis ekiplerinin Avrupa’nın test kapasitesi ve kapsamı bakımından rakipsiz Ar-Ge Merkezlerinde sektörümüzü ileriye taşıyacak teknolojileri geliştiriyor ve sunuyor. Frigo Nevnak’a teslim ettiğimiz araçlarımız treyler teknolojisinin en ileri araçlarıdır. İş birliğimizin uzun yıllar boyunca daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum”

“50 YILLIK TECRÜBEMİZLE TEK TERCİHİMİZ TIRSAN” Teslimat töreninde konuşan Frigo Nevnak Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gözkaya “Önümüzdeki yıl 50. yılımıza gireceğiz. Bu büyük operasyonu, yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile 50. yıla kadar getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Geniş filomuz, uluslararası nakliye tecrübemiz, genç ve dinamik ekibimiz, Bursa ve Çatalca’da bulunan depolarımız ile eşsiz bir hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlam, planlı yatırımlar ile 50 yıldır olduğu gibi büyümeye devam ediyoruz. Tırsan ile olan köklü iş birliğimizin, karşılıklı güven ve kalite anlayışı ile daha çok uzun yıllar devam edeceğine eminim. Hayırlı olsun” dedi.

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır. Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tiplerine de uyumludur. Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.