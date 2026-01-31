Başkent Paris’te yerel saatle 11.00’de Bastille Meydanı’nda toplanan 15 ila 20 bin kişi, Ulusal Meydan’a doğru yürüdü. Yürüyüşe bazı vatandaşların da destek verdiği gözlemlendi. Alliance sendikası eylemleri “vatandaş seferberliği” olarak nitelendirirken, ulusal polis gücünün ciddi kaynak eksikliği nedeniyle işlevini yitirme noktasına geldiğini savundu.

Gösteriler Paris’in yanı sıra Lille, Nantes, Marsilya, Nice, Bordeaux ve Orleans gibi kentlerde ve Fransa’nın denizaşırı bölgelerinde de düzenlendi. Sendika yetkilileri, özellikle Hauts-de-Seine bölgesinde 2020 yılından bu yana yaklaşık 200 polis memurunun görevden ayrıldığını vurguladı.

Bir sendika temsilcisi, “Her polis karakolunda kapasitemizin sınırına dayanmış durumdayız. Çalışma koşulları felaket. Memurlar ağır dava yükü altında eziliyor. Ceza yargılamasının basitleştirileceği söylenmişti ancak süreç daha da karmaşık hale geldi” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Bu Şekilde Devam Edemeyiz”

Ulusal Polis İttifakı Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, yaptığı açıklamada durumun vahametine dikkat çekerek, “Vatandaşlardan polis güçlerini desteklemelerini istiyoruz. Ulusal polis artık normal şartlar altında görevini yerine getiremiyor. Bu şekilde devam edersek olaylar karşısında çaresiz kalacağız” dedi.

Gösterilerin yalnızca polislerin katıldığı bir eylem olmadığını belirten Vanhemelryck, hükümetin sorunların farkında olmasına rağmen somut adımlar atmadığını savundu. Polislerin sağlıksız tesislerde ve ağır koşullar altında görev yaptığını da sözlerine ekledi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise yerel basına yaptığı açıklamada, “Polis memurlarının çoğu zaman sağlık açısından dahi sorunlu şartlarda çalışmasına göz yumulması utanç verici” ifadelerini kullandı. Paris’teki yürüyüşe aşırı sağcı bir kadın kolektifinin üyelerinin de katıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Katılmadı

Alliance sendikasının davetine rağmen Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yürüyüşlere katılmadı. Nunez, “tarafsızlık” ilkesini gerekçe göstererek eylemlerde yer almayacağını açıkladı.