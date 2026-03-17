İngiliz haber ajansı Reuters’ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Hamaney yönetimi iki arabulucu ülke tarafından sunulan "ABD ile gerilimi düşürme ve ateşkes" önerilerini kesin bir dille reddetti.

"Barış İçin Doğru Zaman Değil"

Görüşmenin detaylarını paylaşan yetkili, yeni liderin dış politika oturumunda oldukça tavizsiz bir tutum sergilediğini belirtti. Habere göre Hamaney, diplomatik çözüm yollarını şu şartlara bağlayarak kapıyı kapattı:

Diz Çökme Şartı: ABD ve İsrail’in yenilgiyi resmen kabul etmesi.

Tazminat Talebi: Yaşanan süreçlerle ilgili tazminat ödenmesi.

İntikam Kararlılığı: Washington ve Tel Aviv’e karşı "sert ve ciddi" bir intikam stratejisinin sürdürülmesi.

Diplomatik Kanallar Tıkandı

İsmi açıklanmayan yetkili, Hamaney’in "Düşman diz çökene kadar barış için doğru zaman değil" ifadesini kullandığını aktardı. Bu çıkış, bölgede bir yumuşama bekleyen uluslararası toplum için Tahran’ın yeni dönemde daha çatışmacı ve ideolojik bir çizgi izleyeceğinin işareti olarak yorumlanıyor.