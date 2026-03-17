Operasyonun Detayları ve Hedefteki İsimler
İsrail kanadından yapılan açıklamalarda, gece düzenlenen hava saldırılarının doğrudan üst düzey isimleri hedef aldığı belirtildi. Operasyona dair öne çıkan detaylar şunlar:
Ali Laricani: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve rejimin "iki numaralı ismi" olarak nitelendirilen Laricani'nin, düzenlenen hava bombardımanında etkisiz hale getirildiği iddia edildi.
Gulam Reza Süleymani: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan paralel açıklamada, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Besic Gücü Komutanı Süleymani’nin de ayrı bir saldırıda öldürüldüğü teyit edildi.
Bakan Katz’ın Açıklaması
Savunma Bakanı Katz, operasyonun başarısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Gece yürütülen hassas operasyonlar neticesinde Laricani ve Besic komutanı ortadan kaldırılmıştır. İsrail, güvenliğine tehdit oluşturan odaklara karşı kararlılığını sürdürecektir."
İran makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmezken, bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı bildiriliyor.