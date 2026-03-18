“NATO için trilyonlar harcıyoruz”

Beyaz Saray’da İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile görüşmesinin ardından konuşan Trump, ABD’nin NATO’ya büyük mali katkı sağladığını vurgulayarak, müttefiklerin karşılık vermediğini savundu. Trump, bu durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İran ve Hürmüz Boğazı mesajı

Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere değinerek ABD’nin dış desteğe ihtiyaç duymadığını söyledi. İran’a yönelik operasyonları savunan Trump, nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu belirtti.

İranlı üst düzey isimlerin hedef alındığını öne süren Trump, Ali Laricani’nin öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaya ilişkin bağımsız bir doğrulama ise bulunmuyor.

NATO’ya “sınavı geçemedi” eleştirisi

ABD Başkanı, İran’a yönelik operasyonlara katılmayan NATO ülkelerini eleştirerek, ittifakın “büyük bir sınavdan geçemediğini” savundu. Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardımları hatırlatarak müttefiklerin aynı desteği göstermediğini ifade etti.

Avrupa liderlerine sert sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hürmüz’de operasyona katılmayacaklarını açıklamasına tepki gösteren Trump, Avrupa ülkelerinin yeterince katkı sunmadığını söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı da eleştiren Trump, destek konusunda gecikme yaşandığını belirtti.

“İran askeri bir mesele”

Trump, İran konusunu bir dış politika değil, doğrudan askeri operasyon olarak gördüğünü ifade ederek, ABD’nin isterse İran’ın altyapısını kısa sürede yok edebileceğini savundu. ABD’nin henüz operasyondan çekilmeye hazır olmadığını, ancak bunun yakın gelecekte gerçekleşebileceğini söyledi.

Orta Doğu’dan destek vurgusu

Trump, bölgedeki operasyonlara Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerin destek verdiğini, İsrail’in de ABD’nin ortağı olduğunu söyledi.

Avrupa için göç ve enerji uyarısı

Trump, Avrupa’nın göç ve enerji politikalarını eleştirerek, bu alanlarda adım atılmaması halinde “Avrupa diye bir şey kalmayabileceğini” öne sürdü.

BBC’ye dava açıklaması

Trump ayrıca BBC’ye açtığı davaya da değinerek, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerle kendisine yanlış ifadeler atfedildiğini iddia etti.

ABD Başkanı’nın açıklamaları, özellikle NATO içindeki yük paylaşımı ve İran’a yönelik askeri yaklaşım konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşleyebilecek nitelikte değerlendiriliyor.