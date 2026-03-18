Kendi platformu Truth Social üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, İran’ı “herkes tarafından terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul edilen” bir ülke olarak nitelendirdi. Trump, İran’a yönelik olası sert adımların müttefikler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını tartışırken, “İran terör devletinin kalanını tamamen ortadan kaldırırsak ve onu kullanan ülkeleri sözde boğazdan sorumlu tutsak, bu tepkisiz müttefiklerimizi hızlıca harekete geçirirdi” dedi.

Paylaşımlarında destek vermeyen ülkelere yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, mesajını açıkça “Unutmayın, dışarıdaki tüm o mutlak aptallar için, İran herkes tarafından terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul ediliyor” sözleriyle tamamladı.