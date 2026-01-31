Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik, büyük hacimli ve katma değerli ürünlere yönelik sunduğu uçtan uca lojistik çözümlerle İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektörün odağında yer aldı. Fuar devam ederken şirket, özellikle mobilya ve dayanıklı tüketim ürünleri için geliştirdiği entegre hizmet modeliyle dikkat çekti.

Horoz Lojistik, büyük hacimli ürün lojistiğinde yalnızca taşıma hizmeti sunmakla sınırlı kalmıyor; depolama, dağıtım, son kilometre teslimat, montaj ve satış sonrası hizmetleri kapsayan bütüncül bir yapı ile üreticiler ve perakendeciler için çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Mobilya ve beyaz eşya gibi hassas ürün gruplarında, operasyonel planlamadan sahadaki uygulamaya kadar tüm süreci tek merkezden yöneten şirket, ürünlerin nihai kullanıcıya güvenli ve zamanında ulaştırılmasını sağlıyor.

İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında Horoz Lojistik standını ziyaret eden yerli ve yabancı sektör temsilcileri, büyük hacimli ürünlerde lojistik süreçlerin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde nasıl yönetilebileceğine ilişkin bilgi aldı. Fuarda gerçekleştirilen görüşmelerde; mobilya sektörüne özel dağıtım modelleri, e-ticaret ve e-ihracat odaklı teslimat çözümleri ile satış sonrası hizmetler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“Büyük ürün lojistiği artık rekabet avantajı”

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, büyük hacimli ürün lojistiğinin markalar açısından stratejik bir rekabet alanına dönüştüğüne dikkat çekti. Özkocacık, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Büyük hacimli ürünlerin lojistiği, standart taşıma operasyonlarının ötesinde uzmanlık, planlama ve güçlü bir altyapı gerektiriyor. Horoz Lojistik olarak, üretimden son kullanıcıya kadar tüm süreci kapsayan çözümler sunuyoruz. Mobilya ve dayanıklı tüketim sektörlerinde markaların büyümesine katkı sağlayan bu yaklaşımın, fuarda gördüğümüz yoğun ilginin temel nedeni olduğunu düşünüyorum.”

Horoz Lojistik, son yıllarda büyük hacimli ürün taşımacılığı alanında yaptığı yatırımlarla operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Geniş metrekareli depolar, ürünlere özel taşıma ekipmanları, akıllı depo yönetim sistemleri ve eğitimli saha ekipleri, şirketin bu alandaki hizmet yapısının temel unsurları arasında yer alıyor. Dijital altyapı ve operasyonel takip sistemleriyle desteklenen bu yapı sayesinde Horoz Lojistik, Türkiye geneline yayılan operasyon ağında şehir içi ve şehirler arası dağıtımda yüksek hizmet standartları sunuyor.

İstanbul Mobilya Fuarı süresince paylaşılan bu yetkinlikler, Horoz Lojistik’in büyük hacimli ürün lojistiğinde yalnızca taşıma odaklı bir yapıdan öte, markaların operasyonlarını destekleyen entegre bir çözüm ortağı olarak konumlandığını gösterdi.