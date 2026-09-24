Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, 'Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek' dedi.

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zidane'a 1994 yılında ilk kez milli takım forması giydiği hatırlatıldı. Zidane, '32 sene çok uzun yıl, aynı heyecandayım. Kupa kazanmak istiyoruz' dedi.

Oyun stili ile alakalı soruya ise Zidane, 'Zidade oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek. Karşımızda bizi Türk Milli Takımı bekliyor. Mbappe kaptandı, yine kaptan olacak. Yarın bir şekilde oynamasını ümit ediyorum' diye konuştu.

'Işıkların benim üzerimde olması hoşuma gidiyor'

Tüm ışıkların kendi üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Zidane, 'Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ama yarın takım oynayacak. Biz tüm ekip olarak kazanmayı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam Arda Güler sorusuna ise, 'Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu' cevabını verdi. Takıma yeni oyuncuların katıldığı sorusuna üzerine Zidane, 'Milli takımın kapısı herkese açık. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra takımı daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum' cevabını verdi.

Zidane, 'Ben orta saha oyuncusuyum ama milli takımda herkes oynayacak. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki çok zor bir maç olacak' dedi.