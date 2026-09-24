Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 'Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisini geleceğe doğru istikrarlı bir rotada ilerletmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırım. İletişimimizi güçlendirmeliyiz. Sürekli diyalog yoluyla birbirimizi daha iyi anlayabilir, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak noktalarımızı geliştirebilir ve karşılıklı güven inşa edebiliriz' ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump da, '2016'daki ilk seçimimden bu yana Başkan Xi ve ben, karşılıklı saygı ve halklarımızın hayati çıkarları temelinde gerçek anlamda büyük bir dostluk geliştirdik' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye 3 günlük ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da ortak basın açıklaması yaptı. Kürsüde ilk söz hakkını alan Trump, iki ülkenin heyetlerine hitabında, 'Sizi güzel Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu bizim için büyük bir onur. Mayıs ayında Pekin'i ziyaret etme ve bizi son derece görkemli ve güzel bir misafirperverlikle ağırladığınız için büyük ayrıcalık yaşadık' dedi.

Trump, '2016'daki ilk seçimimden bu yana Başkan Xi ve ben, karşılıklı saygı ve halklarımızın hayati çıkarları temelinde gerçek anlamda büyük bir dostluk geliştirdik' ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki ticaret başlıklarına değinen Trump, 'Başkan Xi ve ben, iki ülkemizin karşı karşıya olduğu meselelerde önemli ilerlemeler kaydettik. Ekiplerimiz, Amerikalı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yeni pazar erişimleri de dahil olmak üzere, daha dengeli bir ticari ilişkiyi teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor' açıklamasını yaptı.

Trump, iki liderin güvenlik, teknoloji ve yapay zeka gibi konuları da ele alacağını belirterek, 'Bugün bu alanlarda alacağımız kararlar, gelecek on yıllar boyunca barış ve refahın desteklenmesine katkı sağlayabilir. Başkan Xi ve ben, her iki ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

'Rekabetimiz sağlıklı olmalı ve sınırlar içinde tutulmalıdır'

Xi de, ABD'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, '1,4 milyarı aşkın Çin halkı adına, Amerikan halkına en içten selamlarımı iletiyor, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Başkan Trump'ın daveti üzerine ABD'yi ziyaret ediyorum. Amacımız dostluğumuzu sürdürmek, işbirliğimizi genişletmek ve her iki halkın refahını artırmaktır' ifadelerini kullandı.

Çin ve ABD'nin 'insanlığın gelişimini ve ilerlemesini sağlama konusunda tarihi bir sorumluluk taşıdığını' savunan Xi, 'Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisini geleceğe doğru istikrarlı bir rotada ilerletmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırım. İletişimimizi güçlendirmeliyiz. Çin ve ABD, ulusal şartlar bakımından farklılık gösteriyor. Ancak samimi, derinlemesine ve sürekli diyalog yoluyla birbirimizi daha iyi anlayabilir, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak noktalarımızı geliştirebilir ve karşılıklı güven inşa edebiliriz' dedi.

Xi ayrıca, kendisi ile Trump arasında kişisel bir yakınlık oluştuğunu da belirtti. Çin Devlet başkanı, 'Çin kapılarını sonuna kadar açık tutuyor, yatırım yapmak ve burada iş yapmak isteyen Amerikan şirketlerini memnuniyetle karşılıyor. Çinli şirketlere de ABD'de adil davranılmasını umuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolünde olmasını sağlamalıyız'

Yapay zeka konusuna da değinen Xi, 'Çin ve ABD, yapay zeka alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Yapay zekayı insanlığın yararına geliştirme ve yönetme konusunda hem kapasiteye hem de sorumluluğa sahibiz. Yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolünde olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamalıyız' dedi.

Xi, 'Barış içinde bir arada yaşamalıyız. Daha önce birçok kez söylediğim gibi, Çin ve ABD iki büyük ülke olarak işbirliğinden kazanç sağlayabilir, çatışmadan ise her iki taraf da zarar görür' ifadelerini kullandı.

Çinli lider, 'Rekabetimiz sağlıklı olmalı ve sınırlar içinde tutulmalıdır. Bu, bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği bir mücadele değil, birbirimizi yakalamaya çalıştığımız bir yarış olmalıdır' diye konuştu.

Xi ayrıca iki ülkenin ordularının düzenli diyaloğu sürdürmesi ve kriz iletişimi ile krizleri önleme mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı, gelecek 5 yıl içinde 100 bin genç ABD vatandaşını eğitim ve öğrenci değişim programlarına katılmak üzere Çin'e davet ettiklerini açıkladı. Pekin ile Washington arasındaki dostluğa da değinen Xi, iki pandanın Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarında Amerikalılarla buluşacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda Xi, 'Çin ulusunun büyük yeniden canlanışını gerçekleştirmek ile Amerika'yı yeniden büyük yapmak el ele ilerleyebilir. Halkların beklentilerine cevap verelim, tarihi inisiyatifimizi ortaya koyalım, iki halk arasındaki dostluk davasını ilerletmeye devam edelim ve birlikte daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışalım' dedi.

Xi'nin söz konusu ziyareti, 11 yıl ardından başkent Washington'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Xi'nin ABD'ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren ilk Çin Devlet Başkanı olduğu bildirildi.