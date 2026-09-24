Türkiye'de ilk kez İstanbul dışında gerçekleştirilen HYROX İzmir yarışlarında 2 binden fazla sporcu kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen ve koşu ile fonksiyonel egzersizleri bir araya getiren HYROX İzmir, birbirinden hırslı sporcuların katılımıyla yüksek tempoda tamamlandı. Sporu daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda organizasyonda yerini alan MAC, üye ve eğitmenlerinden oluşan geniş kadrosuyla parkurda boy gösterdi. 14 farklı kategoride gerçekleşen zorlu mücadelede, marka bünyesindeki sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Yarış genelinde farklı yaş grupları ve disiplinlerde önemli başarılara imza atıldı:

Hyrox Doubles Open Women: Ezel Canöz ve İzgi Akkeçeli 01:10:45'lik dereceleriyle 25-29 yaş kategorisinde, Ece Çiçeksoy ve Ebru Çağlan ise 01:15:03 ile 35-39 yaş kategorisinde birinci oldu.

Hyrox Single Open Women: Tülin Okyay 01:11:00'lik derecesiyle Open Women genel klasmanda zirveye yerleşti. Aynı kategoride Gökçe Balıkan Yıldızer 40-44 yaş grubunda 01:27:00 ile üçüncü, Pelin Pelis 45-49 yaş grubunda 01:34:10 ile ikinci, Gülcan Aksoy ise 01:42:54 ile üçüncü sırayı aldı.

Hyrox Doubles Mix: Arman Alemdar - Melike Zehra Çıkar ikilisi 16-24 yaş grubunda 01:29:07 ile üçüncü, Sevgi Kaygusuz - Buğra Çavdar ikilisi 25-29 yaş grubunda 01:07:33 ile ikinci, Gülgün Kanber - Kadir Samurkaş ikilisi ise 35-39 yaş grubunda 01:16:43'lük dereceyle üçüncü oldu.

Hyrox Relay: Asiye, Güzide, Sevgi ve Ezel'den oluşan bayrak takımı, 01:08:34'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak adını dereceye yazdırdı.