Yasemin Bahadır/Almanya

Türk Kahvesinin UNESCO Yolculuğu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 5 Aralık 2013 tarihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan Türk kahvesi, etkinlik kapsamında Almanya’da geniş bir kitleye tanıtıldı. Frankfurt Kültür Ataşeliği, “Yabancı bir arkadaşına bir fincan Türk kahvesi ikram et” temalı bir fotoğraf yarışması düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yarışmanın duyuruları Türkçe, İngilizce ve Almanca hazırlanan afişlerle yapıldı.

Türk ve Alman Misafirlere Kahve İkramı

Frankfurt Başkonsolosluğu’na gelen Alman ve diğer yabancı ziyaretçilere Türk kahvesinin tarihi, kültürel ve sosyal önemi anlatılarak kahve ikram edildi. Başkonsolos İlknur Akdevelioğlu, etkinlikler kapsamında Alman makamlarına ve yabancı ülke temsilciliklerine kahve fincan takımları hediye ederek, kahve kültürünü diplomatik bir nezaketle sundu.

Yaşlı Bakım Evine Anlamlı Ziyaret

Etkinliklerin bir diğer anlamlı durağı, Frankfurt’taki Victor Gollancz-Haus Yaşlı Bakım Evi oldu. Başkonsolos Akdevelioğlu ve Kültür Ataşesi Ferruh Parmaksız, yaşlılara Türk kahvesi ikram ederek, kahve kültürünün paylaşma ve hürmet geleneğini yansıttı. Türk müziği eşliğinde yapılan etkinlikte, geleneksel kıyafetler giyilerek sıcak bir atmosfer oluşturuldu.

Kahve ve Gastronomi Turizmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan tanıtım materyalleri, Türk kahvesini Almanya’da daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefledi. Türk marketlerinde düzenlenen etkinliklerde kahve kültürünün gastronomi turizmindeki cazibesi vurgulandı.

Sonuç olarak, Frankfurt’taki Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri, Türk kahvesinin uluslararası bir dostluk simgesi olarak tanıtılmasına öncülük etti. Kültürel değerlerimizi yansıtan bu etkinlik, Türk kahvesinin yalnızca bir içecek değil, bir kültür elçisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.