Aralık ayında ise bataryalı elektrikli araçlar, Avrupa genelinde ilk kez benzinli otomobillerin önüne geçti. Uzmanlar, bu gelişmenin sektördeki güç dengelerinin kalıcı biçimde değiştiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Tesla Geriledi, Liderlik BYD’ye Geçti

Elektrikli araç satışlarındaki yükseliş, pazarın öncü markalarından Tesla’nın Avrupa’daki ciddi kaybına rağmen gerçekleşti. Elon Musk’ın şirketi, kıta genelinde yıllık satışlarında yüzde 38 düşüş yaşadı. Bu gerilemeyle birlikte Tesla, “dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi” unvanını Çinli BYD’ye kaptırdı.

Çinli Markalar Avrupa’da Güçleniyor

Çinli üreticilerin uygun fiyatlı modellerle Avrupa pazarına agresif şekilde girmesi rekabeti artırdı. Avrupa Otomobil Endüstrisi Birliği (ACEA) verilerine göre, BYD’nin Avrupa Birliği ve İngiltere pazarındaki payı yüzde 1,4’e yükselirken, SAIC bünyesindeki MG’nin payı yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Aralık Ayında Tarihi Satış Verisi

Elektrikli araçların Avrupa pazarındaki payı 2024’te yüzde 14 seviyesindeyken, 2025’te yüzde 17’ye çıktı. Renault, Volkswagen ve BMW gibi Avrupalı üreticilerin yeni modelleri bu artışta önemli rol oynadı.

En dikkat çekici veri ise aralık ayında geldi. Elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak yüzde 22,6 pazar payına ulaştı. Benzinli araçlar ise yüzde 22,5 ile ilk kez ikinci sıraya geriledi. Pazarın kalan kısmını hibrit ve dizel modeller oluşturdu.

2035 Yasağı İçin Brüksel’de Esneklik Arayışı

Satışlardaki ivmeye rağmen otomotiv üreticileri, 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan benzinli ve dizel araç satış yasağının esnetilmesi için Brüksel’de yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor. Sektör temsilcileri, devlet teşvikleri olmadan tüketici talebinin zayıflayabileceğini savunuyor.

Bu baskılar sonucunda Avrupa Birliği, yasağa ilişkin yeni bir esneklik önerisi sundu. Buna göre, 2035’ten itibaren satılacak yeni araçların yüzde 90’ının sıfır emisyonlu olması hedefleniyor. Ancak bu esneklik karşılığında üreticilere düşük karbonlu çelik ve sürdürülebilir yakıt kullanımı şartı getiriliyor. Almanya ise elektrikli araç satışlarını desteklemek amacıyla 3 milyar euroluk yeni bir sübvansiyon paketini devreye aldı.

Trump Faktörü ve Teşvik Endişesi

Analistler, 2026 yılında hem Avrupa hem de ABD pazarlarında büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunuyor. Bu riskin nedenleri arasında AB’deki düzenleme belirsizlikleri ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini kaldırma planları gösteriliyor.

Volvo’dan İyimser Mesaj

Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson ise daha olumlu bir tablo çiziyor. Daha uzun menzilli ve hızlı şarj edilebilen yeni modellerle birlikte elektrikli araçlara olan talebin artık yalnızca devlet teşviklerine bağlı olmadığını vurgulayan Samuelsson, EX60 modelinin lansmanında yaptığı açıklamada, “Müşteriler artık merak ettikleri için değil, daha iyi otomobiller olduğu için elektrikli araçları tercih ediyor” dedi.

Sektör temsilcileri ise 2035 hedeflerinden geri adım atılmasının, elektrikli dönüşümün kritik bir aşamasında tüketici güvenini zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor.