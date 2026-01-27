Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, korumacılık eğilimleri ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların dünya ekonomisini yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Bolat, bu kırılganlıkların Davos Zirvesi’nde de dünya liderleri tarafından açıkça dile getirildiğini kaydetti.

Geçen yılın küresel ölçekte zorluklarla geçtiğini vurgulayan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı Vizyonu” doğrultusunda ihracatçılar, müteahhitler ve teknik müşavirlerle birlikte dünyanın dört bir yanında çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bolat, üretim ve ihracattaki başarıların ekonomik büyüme, istihdam ve üretim artışı olarak ülke ekonomisine olumlu yansıdığını dile getirdi.

“Kişi başına milli gelir 18 bin dolar sınırına ulaştı”

Türkiye ekonomisinin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkat çeken Bolat, 2024 yılında 1,3 trilyon dolar olan milli gelirin, bu yıl 1,5 trilyon doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Dış ticaret ve cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Bolat, kişi başına milli gelirin 18 bin dolar sınırına ulaştığını söyledi.

“Hizmet ihracatında rekorlar sürüyor”

2025 yılında toplam ihracatta 396 milyar dolarla rekor kırıldığını hatırlatan Bolat, hedefin 410 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu rakamın 282 milyar dolarının mal, 128 milyar dolarının ise hizmet ihracatından oluştuğunu aktaran Bolat, müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere turizm, taşımacılık, lojistik, bilişim, yazılım, eğitim, sağlık turizmi, danışmanlık ile kültür ve eğlence sektörlerinin hizmet ihracatında önemli rol oynadığını ifade etti.

“Türk müteahhitlerinin eserleri 138 ülkede”

Dış müteahhitlik alanının Türkiye’nin en güçlü olduğu sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Bolat, teknik müşavirlik hizmetlerinin de bu başarıyı desteklediğini söyledi. Bolat, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 23 yılda, daha önce 30 yılda 50 milyar doları aşan proje gelirine ek olarak 500 milyar doların üzerinde ilave proje geliri elde edilmiştir. Türk müteahhitlerinin bugün 138 ülkede yolları, hastaneleri, santralleri, fabrikaları, stadyumları ve demiryolu projeleri bulunmaktadır” dedi.

“Avrupa’daki pay yüzde 30’a yükseldi”

Türkiye’nin dış müteahhitlik pazarındaki payına da değinen Bolat, 2025 yılı itibarıyla Avrupa’daki payın yüzde 30’a yükseldiğini söyledi. Orta Doğu’da payın yüzde 22, Afrika’da yüzde 18 seviyesinde olduğunu belirten Bolat, Romanya, Portekiz, İspanya, İngiltere ve Polonya’nın öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Bolat, Türk müteahhitlerinin son yıllarda dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde ikinci sırada yer aldığını ve ilk 250’de 40’ın üzerinde Türk firmasının bulunduğunu söyledi.

Irak Kalkınma Yolu Projesi’nin Türk müteahhitleri için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Bolat, yurt içinde ise kentsel dönüşüm projeleri ile deprem bölgesindeki 11 ilin yeniden inşasının inşaat sektörüne önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.