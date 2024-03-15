İmza töreninde, Iveco Group CEO'su Gerrit Marx, Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ve Ford Trucks Lideri Emrah Duman bulundu.

İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirmesi konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu (MoU), işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor.

Bu iş birliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.