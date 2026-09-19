Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.