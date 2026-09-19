Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Şırnak'ta 6 ülkeden 73 raket Cudi Cup için buluşuyor
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.