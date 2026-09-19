SAMSUN (İHA) - Ligde 3 maçtır üst üste mağlup olan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK karşılaşmasından 3 puan alarak kötü gidişe dur demek istiyor.

Samsunspor ile Erzurumspor FK, ligin 6. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacak. Mücadelede Abdullah Taşkınsoy, Mehmet Tuğral ve Murat Şener hakem üçlüsü görev alacak. 4'er puanı bulunan iki ekibin mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesinde Samsunpor'da 5 eksik bulunuyor. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Afons Sousa, Fatih Kaya, Elayis Tavsan, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou maç kadrosunda yer almadı.

Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma çalışmasının ardından koordinasyon ve taktik çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maç ve duran top çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşması için havayoluyla Erzurum'a hareket etti. Samsunspor'un maç kafilesinde şu isimler yer aldı:

'Antoine Sekongo, Joe Mendes, Bilal Bayazıt, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Mohamed Bayo, Efe Üstün, Okan Kocuk, Elliot Watt, Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Samed Onur, Enes Albak, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Tanguy Coulibaly, Mustafa Tan, Yalçın Kayan, Igor Drapinski ve Yunus Emre Çift.'