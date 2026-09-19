Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan'a bir destek de Midyat'ta faaliyet gösteren Deyvan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (DEYVAN-DER) geldi.

Dernek Başkanı Cahit Ertekin, dernek yönetimi ve üyeleri adına yeni dönem için tercihlerini Duyan'dan yana kullandıklarını açıkladı. Midyat merkezli faaliyet gösteren ve kökleri Dargeçit ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ne dayanan DEYVAN-DER'in, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ertekin, Mardin iş dünyasında daha güçlü bir birliktelik ve ortak hareket anlayışının önemine dikkat çekerek, Duyan'ın MTSO için ortaya koyduğu yeni dönem çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

Duyan da desteğinden dolayı DEYVAN-DER yönetimine teşekkür etti.