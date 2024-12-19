Suriye’de Beşşar Esad iktidarının sona ermesiyle Türkiye ile Suriye arasında askıya alınan ilişkilerin yeniden tahsis edilmesi bekleniyor. Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Suriye’deki gelişmeleri bakliyat ve hububat ihracatı açısından ele aldı. Suriye’nin ekonomisinin tekrardan eski gücüne dönmesinde Türk şirketlerinin ciddi sorumluluğu olduğunu vurgulayan Fethi K. Sönmez, bu sorumlulukla ciddi ticari fırsatların özellikle gıda ihracat pazarına yansıyacağını ifade etti. Sönmez, “Suriye, 2010 yılına kadar Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından biriydi. Savaş öncesi dönemde Türkiye’nin işlenmiş bakliyat, pirinç, bulgur ve hububat ihracatından elde ettiği yaklaşık 250 milyon USD iki ülke arasındaki ticaretin güçlü bir göstergesiydi. Bu ithalat hacmini icra eden Suriyeli şirketlerin çoğu günümüzde Türkiye üzerinden operasyonlarını yönetiyorlar. Bu şirketlerin tekrar ülkelerine dönüşü ile Türkiye’nin Suriye gıda ithalatından alacağı pay artışının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Bakliyat, pirinç ve bulgur ithalatının yüzde 45 seviyesine çıkmasını bekliyoruz”

Suriye’nin ticari performansını analiz etmek için 2010 yılı, savaş öncesi dönemin son "normal" yılı olarak güçlü bir temel oluşturduğunu belirten Fethi Sönmez, “O dönemde Türkiye, Suriye’nin bu kategorideki ithalat hacminin ciddi bir bölümünü karşılıyordu. Armada Gıda gibi Türk gıda sanayi şirketlerinin çeviklikleri, kapasiteleri ve bölgesel konjektürel değişimler göz önüne alındığında savaş sonrası dönemde Türkiye’nin Suriye bakliyat, pirinç ve bulgur ithalatından alacağı payın artarak, yüzde 40-45 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Armada Gıda olarak, bu yeniden yapılanma sürecinde, hem üretim kapasiteleri hem de lojistik altyapılarıyla öncü bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sönmez, “ 60 milyon doları aşan kapasite artırımı yatırımlarımız tam da bu talep artışının öngörüldüğü dönemde devreye girecek. Bu süreçte sadece sektörel bir oyuncu değil, aynı zamanda bölgenin yeniden yapılanmasına destek veren bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Suriye pazarının geri dönüşü ile ciromuzda yüzde 8-10 seviyelerinde bir artış öngörüyoruz” diye konuştu.

“BM’nin gıda yardım ihalelerinde ciddi artış beklentisi var”

Armada Gıda’nın bu süreçte sadece sektörel bir oyuncu değil, aynı zamanda bölgenin yeniden yapılanmasına destek veren bir iş ortağı olmayı hedeflediğinin de altını çizen Fethi K. Sönmez şunları söyledi; “Özel sektöre ek olarak, Birleşmiş Milletler’in Gıda yardım ihalelerinde ciddi artış beklentisi mevcut. Suriye’nin işlenmiş bakliyat, pirinç ve bulgur ithalatında beklenen toparlanma, Türk gıda işleme sektörüne önemli bir avantaj sağlayacaktır. Savaş ortamının tamamen bitmesi ve toplumsal düzeninin tekrar kurulması ile, önümüzdeki 3 senenin Türkiye’den Suriye’ye gerçekleşen bakliyat, pirinç ve bulgur ihracat ortalamasının, 93 bin ton civarı gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Armada Gıda, bu ticaret hacmindeki artıştan yüzde 15-20 seviyelerinde bir pay almayı hedefliyor.” Sönmez bu gelişmelerin yalnızca ticari anlamda değil, bölgesel istikrar ve ekonomik büyüme açısından da önemli sonuçlar doğuracağını belirterek, “Suriye pazarına dönüş süreci, Türk gıda işleme sektörü için kayda değer fırsatlar sunuyor. Armada Gıda olarak, bu fırsatları stratejik yatırımlarımız ve operasyonel gücümüzle değerlendirmeye hazırız. Bu sadece şirketimiz için değil, Türkiye için de büyük bir kazanım olacak. Suriye ile ticaretin normalleşmesi, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor” dedi.