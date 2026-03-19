Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, maçın ilk yarısında koluna darbe alan Osimhen, devre arasında yapılan kontrollerin ardından kırık şüphesi nedeniyle ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Karşılaşma sonrası hastanede yapılan tetkiklerde Nijeryalı golcünün sağ ön kolunda kırık tespit edildiği ve kolunun alçıya alındığı bildirildi. Oyuncunun ameliyat gerekip gerekmediğine dair kararın önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşeceği ifade edildi.

Aynı maçın ikinci yarısında sakatlanan Noa Lang’ın ise sağ baş parmağında ciddi bir kesik oluştuğu açıklandı. Hollandalı futbolcunun, kulüp sağlık ekibinin de katılımıyla Liverpool’da operasyon geçirmesinin planlandığı aktarıldı.

Galatasaray’da iki oyuncunun da tedavi süreci yakından takip edilirken, sakatlıkların takımın önümüzdeki maç planlamasını etkilemesi bekleniyor.