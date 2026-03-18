Maçta Fenerbahçe’nin gollerini Dorgeles Nene (3) ve N’Golo Kanté kaydederken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun öğrencileri ligde puanını 60’a yükseltti. Fenerbahçe, Gaziantep’e karşı oynadığı son 12 maçta 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere hepsinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK’nın Fenerbahçe’ye karşı son galibiyeti 13 Aralık 2021’de 3-2’lik skorla gerçekleşmişti.

Bu sezon Fenerbahçe, Gaziantep FK ile üç kez karşılaştı ve her maçta 4’er gol atarak galip geldi. Ligde Gaziantep’te oynanan maçı 4-0, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki karşılaşmayı da 4-0 kazanan Kanarya, bugün sahasında da rakibini 4 golle geçerek üç maçta üç galibiyet elde etti.