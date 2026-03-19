Yazgan, maçın son bölümünde reklam panolarına eli sıkışan ve parmağında ciddi yaralanma meydana gelen Lang hakkında açıklama yaptı. “Maç sonrası UEFA temsilcilerine durumu bildirdik ve incelemeler yapıldı. Şu anda hukukçularımızla birlikte UEFA’ya tazminat davası açma sürecini yürütüyoruz. Amacımız, oyuncumuzun yaşadığı mağduriyetin ve maaş kaybının giderilmesini sağlamak” dedi.

Galatasaray’ın bu hamlesi, UEFA’nın maç organizasyonunda güvenlik önlemleri ve oyuncu sağlığı sorumluluğu konusundaki tutumunu da gündeme getirecek gibi görünüyor.