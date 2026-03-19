Son 16 turu rövanş maçlarının ardından Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Gecenin sonuçları
Oynanan karşılaşmalarda öne çıkan skorlar şöyle oldu:
Liverpool 4 - 0 Galatasaray
Barcelona 7 - 2 Newcastle United
Bayern Münih 4 - 1 Atalanta
Tottenham Hotspur 3 - 2 Atletico Madrid
Çeyrek final eşleşmeleri
Turnuvada çeyrek finalde futbolseverleri dev mücadeleler bekliyor:
Paris Saint-Germain – Liverpool
Real Madrid – Bayern Münih
Barcelona – Atletico Madrid
Sporting CP – Arsenal
Avrupa futbolunun zirvesinde artık hata payı yok. Özellikle PSG-Liverpool ve Real Madrid-Bayern Münih eşleşmeleri, turnuvanın erken finali olarak değerlendiriliyor.