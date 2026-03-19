Galatasaray’dan Osimhen ve Lang için sakatlık açıklaması
Son 16 turu rövanş maçlarının ardından Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Gecenin sonuçları

Oynanan karşılaşmalarda öne çıkan skorlar şöyle oldu:

  • Liverpool 4 - 0 Galatasaray

  • Barcelona 7 - 2 Newcastle United

  • Bayern Münih 4 - 1 Atalanta

  • Tottenham Hotspur 3 - 2 Atletico Madrid

Çeyrek final eşleşmeleri

Turnuvada çeyrek finalde futbolseverleri dev mücadeleler bekliyor:

  • Paris Saint-Germain – Liverpool

  • Real Madrid – Bayern Münih

  • Barcelona – Atletico Madrid

  • Sporting CP – Arsenal

Avrupa futbolunun zirvesinde artık hata payı yok. Özellikle PSG-Liverpool ve Real Madrid-Bayern Münih eşleşmeleri, turnuvanın erken finali olarak değerlendiriliyor.