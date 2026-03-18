Final mücadelesinde Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. Maç sırasında yaşanan gerginlik sonrası Senegal sahayı terk etti. Karşılaşma bir süre durduktan sonra Senegal’in sahaya dönmesiyle oyun tamamlandı ve sahadaki sonuç Senegal lehine oldu. Ancak maç sonrası Fas cephesi, yaşananlar nedeniyle resmi itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, kritik kararını açıkladı. Kurul, turnuva talimatlarının 84. maddesi kapsamında Senegal’in final maçını hükmen kaybettiğine hükmetti. Böylece karşılaşma 3-0 Fas lehine tescillendi ve şampiyonluk resmen Fas’a geçti.

Kararın ardından Afrika futbolunda büyük yankı oluşurken, finalde yaşanan olaylar uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.