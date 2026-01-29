İleriye dönük yönlendirmede kayda değer bir değişikliğe gidilmezken, bu yıl içerisinde ek gevşeme olasılığının açık tutulması piyasalarda temkinli iyimserliği destekledi. Karar ve açıklamaların beklentilerle uyumlu olması nedeniyle küresel piyasalarda belirgin bir fiyatlama hareketi yaşanmadı.

Öte yandan, Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimin atanacağı sorusu, önümüzdeki dönemde para politikası beklentileri açısından önemini koruyor.

Küresel görünümde; global ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik riskler etkisini sürdürürken, Dolar endeksindeki zayıf seyir devam ediyor. ABD tahvil faizlerinde yükseliş gözlenirken, emtia fiyatlarında genele yayılan artış eğilimi enflasyon açısından risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Bu ortamda MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, MSCI Dünya Endeksi’ne kıyasla %6 daha iyi performans sergiledi. Mevcut görünüm gelişmekte olan piyasalar için destekleyici olsa da, küresel risk iştahında yaşanabilecek ani düşüşlerin tüm piyasalarda eş zamanlı baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Yeni günde piyasaların odağında küresel ticaret ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile birlikte Apple’ın finansal sonuçları yer alıyor. Bu başlıklar öncesinde, ABD, Avrupa ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar vadeli endekslerinde sınırlı pozitif seyir izleniyor.

2026 yılına yönelik beklentilerde, enflasyonun nominal olarak en hızlı düşmesi ve politika faizinin en fazla gerilemesi beklenen ülke olarak Türkiye’nin öne çıkması, gelişmekte olan piyasalara yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ayrıca MSCI’ın, hisse piyasasındaki şeffaflık ve fiili dolaşım sorunlarının giderilememesi halinde Endonezya’nın Mayıs 2026’ya kadar Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinden çıkarılabileceğini açıklaması, Türk hisse piyasaları açısından yakından izlenen bir başka pozitif faktör olarak değerlendiriliyor.

Yurt içinde gösterge tahvil faizi yılın en düşük seviyesi olan %34,13’e gerilerken, BIST 100 endeksinde 21 günlük yükseliş trendi korunuyor. Kısa vadede endeks için 13.150–13.100 destek, 13.550–13.700 direnç seviyeleri izlenirken, günlük bazda 13.300–13.550 işlem bandı öne çıkıyor.

Lokal ajandada ise bugün PPK toplantı tutanakları, istihdam verileri ve haftalık TCMB verileri piyasaların odağında olacak.