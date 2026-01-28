Fed’in faiz kararına ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini artırırken, dolar endeksinin yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi altındaki yükselişi hızlandırdı. Bu gelişmelerle birlikte ons altın rekor seviyelere ulaştı.

Küresel yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 7 bin 349 liraya kadar çıkarak rekor kırdı. Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Gram gümüş 161 TL seviyesine yükseldi.

İç piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın: 7 bin 339 TL

Çeyrek altın: 12 bin 75 TL

Yarım altın: 24 bin 194 TL

Tam altın: 48 bin 170 TL

Piyasalarda Fed’in faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.