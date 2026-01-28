“30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol” lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla 30 Ocak Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Lansman öncesi yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarında gelinen noktaya dikkat çekti.

Bölünmüş yolların hem zamandan hem de yakıttan önemli tasarruf sağladığını vurgulayan Uraloğlu, “Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde 768 milyon saat zamandan, 2 milyar 520 milyon litre akaryakıttan tasarruf sağladık. Aynı zamanda 6,3 milyon ton karbon emisyonunu bertaraf ederek çevreye önemli katkı sunduk. Bu miktar, 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon salınımına eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.

Otoyol ağının 3 bin 796 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, 2028 yılı sonunda bu rakamı 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında, son 10 yılda otoyol artış hızında Türkiye’nin Avrupa birincisi olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, trafik güvenliğinde de önemli ilerleme sağlandığını vurguladı. Uraloğlu, “100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybını yüzde 81 oranında azalttık” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, bitümlü sıcak karışımlı yol ağının 8 bin 591 kilometreden yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye çıkarıldığını, tünel uzunluğunun 50 kilometreden yüzde bin 594 artışla 847 kilometreye ulaştığını, köprü ve viyadük uzunluğunun ise 311 kilometreden yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükseltildiğini açıkladı.