AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül akşamı yaptığı açıklamayla partisindeki yürüttüğü görevlerden affını istediğini duyurdu.

Kaya'nın açıklaması, son günlerde sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinden hakkında gündeme getirilen iddiaların ardından geldi.

Gündemdeki iddia neydi?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.

Emre'nin iddiasına göre Kaya, 8 Nisan'da yaklaşık 63 milyon 359 bin liralık Özata Denizcilik hissesi aldı ve söz konusu hisselerin eylül ayındaki satışlarından yaklaşık 1 milyar 344 milyon lira tutarında para elde etti. İlyas Kaya için de yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım ve 826 milyon liralık satış tutarı öne sürüldü. Bu rakamlar, Emre'nin kamuoyuna açıkladığı iddialara dayanıyor.

Söz konusu iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemleri de kapsayan soruşturma gündemiyle birlikte tartışılmaya başlandı.

SPK'nın kararında Kaya'nın adı var mı?

Bu noktada önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Eylül 2026 tarihli 2026/65 sayılı bülteninde, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK'nın açıkladığı isimler arasında Fatma Betül Sayan Kaya veya eşi İlyas Kaya bulunmuyor. Kurul ayrıca söz konusu 11 kişi ile Tera Yatırım ve Tera Portföy hakkında çeşitli işlem yasakları uygulanmasına karar verdi.

Dolayısıyla mevcut resmi SPK kararına dayanarak Kaya hakkında "suç duyurusu yapıldı" veya "SPK tarafından suçlu bulundu" şeklinde bir ifade kullanmak doğru olmaz.

Kaya neden görevlerinden affını istedi?

Kaya, görevden ayrılma kararını doğrudan kendi açıklamasıyla gerekçelendirdi.

Kendisinin hakkında çeşitli iddia ve değerlendirmelerin gündeme geldiğini belirten Kaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söz konusu meseleyle ilgili iddiaların kim olursa olsun tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Kaya, hakkındaki iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını istediğini belirterek, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın makamının oluşturabileceği herhangi bir tartışmanın gölgesinde kalmaması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle "siyasi sorumluluk" aldığını belirten Kaya, sürecin sağlıklı ilerlemesi ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini açıkladı.

Kararın anlamı ne?

Kaya'nın açıklamasından, görevlerinden ayrılma kararının hakkındaki iddiaların doğruluğunu kabul ettiği anlamı çıkarılamaz. Açıklamasında iddiaların araştırılmasını ve açıklığa kavuşturulmasını istediğini belirten Kaya, görevde kalmasının yürütülecek inceleme açısından tartışma oluşturabileceğini düşündüğü için siyasi sorumluluk aldığını ifade etti.

Bu nedenle mevcut bilgilerle en doğru tanımlama, Kaya'nın hakkında gündeme gelen borsa işlemi iddialarının ardından, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın bağımsız şekilde ilerlemesi amacıyla görevlerinden affını istemesi şeklinde yapılabilir.