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Kent merkezindeki konumuyla ulaşım kolaylığı da sağlayan 13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan'daki futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Erzincanspor'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı stadyumda taraftarlar için geniş tribün alanlarının yanı sıra 600'ün üzerinde araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Kent merkezinde bulunan stadyum, 28 Ağustos 2022'de açıldı. 12 bin 981 kişi kapasiteli tesis, modern altyapısıyla kentteki futbol karşılaşmalarının önemli adresleri arasında yer alıyor.

Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete açıldı

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu, 2022 yılında hizmete açılmasının ardından Erzincanspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

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