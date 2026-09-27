Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu, 2022 yılında hizmete açılmasının ardından Erzincanspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.
Kent merkezinde bulunan stadyum, 28 Ağustos 2022'de açıldı. 12 bin 981 kişi kapasiteli tesis, modern altyapısıyla kentteki futbol karşılaşmalarının önemli adresleri arasında yer alıyor.
Alttan ısıtmalı doğal çim zemine sahip stadyumda, futbolcuların farklı hava koşullarında müsabakalarını sürdürebilmesine imkan sağlanıyor.
Erzincanspor'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı stadyumda taraftarlar için geniş tribün alanlarının yanı sıra 600'ün üzerinde araç kapasiteli otopark bulunuyor.
Kent merkezindeki konumuyla ulaşım kolaylığı da sağlayan 13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan'daki futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.